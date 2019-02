Organe spenden heißt, Überleben zu schenken

Bad Mergentheim.Passend zur aktuellen politischen Debatte findet am Mittwoch, 13. März, im großen Kursaal eine Veranstaltung der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) zum Thema „Organe spenden heißt Überleben schenken“ statt. Ab 17.30 Uhr können sich alle interessierten Bürger informieren. Einlass ist ab 17 Uhr.

Viele Menschen warten

Es ist nicht neu, dass es deutlich mehr Menschen gibt, die auf ein Organtransplantat warten, als Menschen, die freiwillig ihre Organe spenden. „Der Tiefstand an durchgeführten Transplantationen 2017 muss uns zum Umdenken bewegen. Der Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn zur doppelten Widerspruchslösung bringt neues Leben in die Debatte“, so Sozialdezernentin Elisabeth Krug.

Die KGK Main-Tauber greift mit der Veranstaltung die Diskussionen auf politischer und regionaler Ebene auf und möchte dem Wunsch nach mehr aktuellen Infos nachkommen. So spricht Privatdozentin Dr. Christina Schleicher, Geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO) Region Baden-Württemberg, über die neue Chance für Organspende.

Regionale Experten

Zudem werden regionale Experten von ihren Erfahrungen berichten. Dr. Freiherr Wilhelm von Lamezan, Ärztlicher Direktor, Leiter des Rettungsdienstes und Transplantationsbeauftragter der Rotkreuzklinik Wertheim, wird von dem steinigen Weg bis zur Transplantation erzählen. Anschließend wird Dr. Jochen Selbach, Chefarzt der Nephrologie des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim, aufzeigen, wie es nach der Transplantation weitergeht.

Höhepunkt ist der Auftritt des Panik-Paten von Oberlauda. Das Udo-Lindenberg-Double hat selbst eine transplantierte Niere. Wie es dazu kam und was das für seinen Alltag bedeutet, wird er in Bad Mergentheim berichten. Zudem wird er das Programm musikalisch abrunden.

Viel Infomaterial

Neben den Vorträgen gibt es auch jede Menge Infomaterial zum Mitnehmen. „Unsere Veranstaltung soll dazu anregen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Möchte ich meine Organe spenden?“, erklärt Daniela Glaser, Leiterin der Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz. Wichtig ist, diese Entscheidung den Angehörigen mitzuteilen und im Organspendenausweis festzuhalten, ganz gleich wie die Entscheidung ausfällt. Der Ausweis sollte stets mitgeführt werden. Der Eintritt ist frei..

Infos!“ gibt es beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gesundheitsamt, Daniela Glaser, Albert-Schweitzer-Straße 31, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825582, Fax 09341/8285560, E-Mail: daniela.glaser@main-tauber-kreis.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019