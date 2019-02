Paarebene stärken und Kraft spenden

Tauberbischofsheim.Ein Vortrag für Pflegeeltern beim Caritasverband benennt die wesentlichen Problemfelder und zeigt auf, wie der Paaralltag positiv gestaltet werden kann. Wenn Pflegekinder in ein Paar- oder Familiensystem aufgenommen werden, gerät das Gleichgewicht ins Wanken. Neue Rollen müssen eingenommen werden, neue Aufgaben sind zu bewältigen. Manche Herausforderung lässt den Stresspegel in die Höhe schnellen. Umso wichtiger, dass bei den Pflegeeltern die Paarebene gestärkt ist und Unterstützung vorhanden ist. Wie kann es dem Pflegeeltern-Paar gelingen, eine lebendige Partnerschaft zu bewahren, die Kraft spendet? Der Vortrag gibt Impulse für die positive Gestaltung des Paaralltags und bietet Raum zum Austausch. Referentin ist Iris Kaspar. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr am Schloßplatz 6 in Tauberbischofsheim statt. Anmeldungen über Telefon 09341 / 82-5484. pm

