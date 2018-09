„Pack Men“ spielen Handgemachtes

Spielbach.„Rock im Dorf“ heißt es wieder am Samstag 15. September ab 20 Uhr in der Dorfmitte in Spielbach.

In Spielbach gibt es bei dem Konzert einen Abend mit „einfach guter Musik“. Die Gruppe „Pack Men“ sorgt mit handgemachter Rockmusik für beste Stimmung und Musik zum Tanzen. An einer Bar kann bei der After-Show-Party noch weiter gerockt werden.

Pack Men, das ist ein kleines Rudel Rockfreunde in den besten Jahren. Mit Spielwitz und lockeren Sprüchen bringen sie die besten Stücke der größten Bands des letzten Jahrhunderts authentisch auf die Bühne. Immer mit dabei ein fettes Rockdrumset, Bassbeben, brutzelnder Röhrenamp und eine Stimme von Bass bis Mosquito: ein garantiertmitreißender Abend für Freunde der guten und doch anspruchsvollen Rockmusik. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018