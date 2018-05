Pädagogische Grundlagen

Anzeige

Sprechstunde in Wertheim

Der nächste Vorbereitungskurs (Kurs I) findet im Herbst 2018 in Tauberbischofsheim statt. Zu einer Erstberatung über die Tätigkeit als Tagespflegeperson sind alle Interessierten eingeladen: am Donnerstag, 7. Juni, um 12 Uhr in die Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Wertheim (Anmeldung ist erforderlich) oder am Donnerstag, 14. Juni, um 12 Uhr in die Sprechstunde des Tageselternvereins in die Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim (Anmeldung ist erforderlich) zu kommen.

Der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis bietet sowohl den Eltern als auch den Tagespflegepersonen umfassende Informationen und Beratung in allen Fragen der Tagespflege, bei der Vermittlung geeigneter Betreuungspersonen und begleitet die Tagespflegeverhältnisse. Reinhilde Farrenkopf, Ursula Erbis-Grießl und Sonja Büttner-Roth, Mitarbeiterinnen des Tageselternvereins, informieren über die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege. Kontakt: Tageselternverein Main-Tauber-Kreis, Bahnhofstr. 11, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 0 93 41 / 8 97 82 87 oder 8 97 82 89, E-Mail: info@tev-main-tauber.de

