Per Pedes Region erkunden

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bietet gerade zur beginnenden Herbstzeit attraktive Wanderrouten. Herauszuheben ist der Panoramaweg Taubertal von Rothenburg bis Freudenberg. Der Weg ist so angelegt, dass er immer wieder in die Städte und Gemeinden führt. „So lassen sich auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten, die Burgen, Schlösser, Klöster und Museen entlang des Wanderweges wunderbar einbinden“, erläutert Geschäftsführer Müssig. Die Wanderung mit einer Länge von 120 Kilometern trägt das Siegel „Wanderbares Deutschland“. Die Etappen sind familienfreundlich angelegt. Es sind auch Zwischenetappen möglich. So können sowohl geübte Wanderer als auch Neustarter diese Strecke leicht erkunden. Die Wanderung ist durchgängig mit roten Markierungstäfelchen, die einen weißen Wanderschuh tragen, ausgeschildert.

Wer nicht jeden Tag an einem anderen Ort übernachten möchte, dem werden die Rundwanderwege empfohlen. Diese führen entweder zu Naturdenkmalen oder herausragenden kulturellen Sehenswürdigkeiten. Bei jeder Wanderung bestehen auch Möglichkeiten für die gastronomische Einkehr.

Wer Interesse an geführten Wanderungen hat, dem werden die zwölften Taubertäler Wandertage von 12. bis 14. Oktober empfohlen. Zu allen Wanderwegen, ob Fern, -Rundwanderwege oder Taubertäler Wandertage, bietet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ aussagekräftiges Informationsmaterial an.

Es ist kostenlos erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806 und -5807, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018