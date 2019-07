Per Rad oder Inliner durchs Taubertal

Wo sonst Autos und Motorräder Vorfahrt haben, heißt es am Sonntag, 4. August, wieder „Fröhlichkeit für Radfahrer und Skater“. Denn dann fällt der Startschuss zum 20. Autofreien Sonntag.

Main-Tauber-Kreis. Immer am ersten Augustsonntag eines Jahres veranstaltet der Tourismusverband den Autofreien Sonntag. Dann dürfen Radfahrer und Skater für einige Stunden auch die Straße erobern. „Auf der ausgewiesenen Strecke kann völlig motorfrei der Freizeitspaß genossen werden“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

In den Festorten entlang der autofreien Route wird ein umfassendes kulinarisches und unterhaltsames Angebot geboten. Mitwirkende sind örtliche Vereine und Gastronomie, Winzer und Weingärtner, Landfrauen, Städte und Gemeinden, Polizei, DRK und BRK, Freiwillige Feuerwehren, Katastrophenschutz und die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis. „Über alle Aktivitäten informiert der Festkalender, der jetzt beim Tourismusverband ‚Liebliches Taubertal‘ erhältlich ist“, ergänzt Jochen Müssig. „Hier gibt es nähere Informationen, etwa auch zum Teamwettbewerb im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung. Die Radgruppen mit den meisten Mitgliedern können tolle Preise gewinnen.“

Die Tauber- und Maintalstraße ist am 4. August auf über 50 Kilometern zwischen Tauberbischofsheim, Hochhausen, Werbach, Niklashausen, Gamburg, Bronnbach, Reicholzheim, Waldenhausen, Wertheim, Bestenheid, Grünenwört, Boxtal und Freudenberg für den Autoverkehr gesperrt. Um 10 Uhr startet die Promitour am Möbelhaus Schott in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Bronnbach ist Zielort. Ab 13 Uhr findet hier die Unterhaltungsstunde mit Gästen statt.

Vormittags werden in zahlreichen Kirchengemeinden Gottesdienste gefeiert, unter anderem Radfahrergottesdienste in der Wertheimer Stiftskirche, im „Kleinen Dom“ in Niklashausen und in Werbach. Im Rahmen des Gottesdienstes in der Klosterkirche in Bronnbach werden die Radfahrer gesegnet.

Viele Kirchen sind ganztags geöffnet, teilweise stehen sachkundige Führer für Rundgänge zur Verfügung. Die Tauberbahn bietet ganztags ein erweitertes Zugangebot. Fahrpläne hängen an allen Bahnhöfen aus. Die Mitnahme von Fahrrädern bei Fahrten mit den Zügen der DB und Westfrankenbahn ist allerdings nur begrenzt möglich. Aus Sicherheitsgründen wird die Fahrtstrecke bereits ab 9.30 Uhr gesperrt und erst einige Minuten nach 18 Uhr wieder für den Autoverkehr freigegeben. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019