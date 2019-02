Perspektiven für eine „Karriere daheim“ aufzeigen

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises stellt bei ihrer Vortragsveranstaltung „Von Weltmarktführern und der Karriere daheim“, die momentan in den Schulen des Kreises stattfindet, den Wirtschaftsstandort an Tauber und Main vor.

Der Main-Tauber-Kreis ist ein außerordentlich attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Weltmarktführern, einem erfolgreichen Mittelstand und engagierten Handwerksbetrieben. Er bietet eine hohe Lebensqualität und beste Chancen für die Berufswelt. „Wichtig ist, dass hiervon auch die jungen Menschen erfahren“, sagt Landrat Reinhard Frank.

Vielfalt der Berufswelt

Im Auftrag der Wirtschaftsförderung referiert Unternehmensberater Jens Arne Männig an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien und beruflichen Schulen und informiert detailliert über die Vielfalt der Berufswelt innerhalb des Kreises. Insgesamt können so im aktuellen Schuljahr rund 1300 Schüler erreicht werden.

Die Themen des Vortrags erstrecken sich von geschichtlichen Hintergründen und der Infrastruktur über Branchen und wichtige Wirtschaftsstandorte bis zu Daten des Arbeits- und Ausbildungsmarkts. „Wir achten darauf, dass sowohl über die hier ansässigen Weltmarktführer als auch über den Mittelstand und das leistungsstarke Handwerk informiert wird“, so Wirtschaftsdezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Die Schüler lernen bei den Veranstaltungen Unternehmen und Handwerksbetriebe aus dem direkten räumlichen Umfeld der Schule kennen. Ebenso werden die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit ihrem Campus in Bad Mergentheim, die SRH-Fernhochschule in Wertheim sowie die Universitäten und Hochschulen im näheren Umkreis vorgestellt. Auf diese Weise möchte die Kreis-Wirtschaftsförderung das Wissen über die Wirtschaftsstruktur im Landkreis erhöhen und junge Menschen dafür begeistern, ihre berufliche Karriere in der Region zu beginnen.

In konkreten Beispielen werden auch Arbeitswege und Lebenshaltungskosten im Main-Tauber-Kreis mit denen in großen städtischen Ballungszentren gegenübergestellt – ein Vergleich, der klar zugunsten des Main-Tauber-Kreises ausfällt.

„Im Main-Tauber-Kreis bestehen vielfältige Möglichkeiten für eine duale Ausbildung. An der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim ist sogar ein Studium innerhalb des Landkreises möglich.

Das Angebot an Ausbildungsplätzen im produzierenden, im kaufmännischen und im Dienstleistungsbereich, beim Handwerk sowie in der öffentlichen Verwaltung ist breit.

Diese Botschaft wollen wir den jungen Menschen vermitteln“, sagt Rico Neubert, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus beim Landratsamt. Insgesamt ist der Vortrag ein Beitrag im Rahmen der Initiative „Karriere daheim“.

Informationen zum Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis, zur „Karriere daheim“ und zum Vortrag „Von Weltmarktführern und der Karriere daheim“ erteilt das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5708, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de, und unter www.main-tauber-kreis.de/karriere-daheim. Interessierte können den Vortrag unter www.main-tauber-kreis.de/veröffentlichungen herunterladen. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019