Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet in den nächsten Wochen drei Vortragsabende für Winzerinnen und Winzer an, bei denen Weinbauberater Roland Zipf jeweils über das Thema „Rückblick 2017 – Ausblick 2018: Aktuelle Themen zum Pflanzenschutz im Weinbau“ referiert. Die inhaltlich gleichen Veranstaltungen finden am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr in Dertingen (Gasthaus zum Löwen), am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr in Laudenbach (Julius-Echter-Keller) und am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr in Beckstein (Winzersaal) statt. Der Vortrag beleuchtet das vergangene Weinbaujahr und gibt Empfehlungen für die kommende Saison. Die Veranstaltungen sind als Fortbildungen zur Sachkunde im Pflanzenschutz anerkannt. Entsprechende Bescheinigungen über zwei Stunden werden ausgestellt. Innerhalb des Dreijahreszeitraums 2016 bis 2018 sind insgesamt vier Stunden Fortbildung nachzuweisen. lra