Pflanzenschutz und Düngung im Visier

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Donnerstag, 19. April, einen Vegetationsfeldtag am Zentralen Versuchsfeld in Boxberg-Schwabhausen. Beginn ist um 18 Uhr. Beim Rundgang durch die Kulturen sprechen die Pflanzenproduktionsberater des Landwirtschaftsamtes den Entwicklungsstand der Kulturen an und diskutieren dabei mit den Teilnehmern die wesentlichen Fragen zur weiteren Bestandsführung bis zur Ernte, zur Düngung und zum Pflanzenschutz.

Die Versuchsfeldführung steht allen interessierten Landwirten offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird als Fortbildung zum Pflanzenschutzsachkundenachweis (zwei Stunden) anerkannt. Rückfragen beantwortet das Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 0 79 31/48 27 63 16 oder -6321. lra