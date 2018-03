Pflege selbstständig sichern

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.In Deutschland werden die Folgen des demografischen Wandels verstärkt im Bereich der hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung zu spüren sein – schon heute fehlt es Vielfach an professionellen Fach- und Pflegekräften, um den erhöhten Bedarf zu decken. In Würde Alt zu werden ist also längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Es braucht Angebote, die es älteren und kranken Menschen ermöglichen, ihre Selbständigkeit möglichst lange – und möglichst im eigenen zu Hause – zu bewahren. Der Aufbau von Kooperationen, um ein Angebot an ergänzenden Dienstleistungen in der Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft zu entwickeln, könnte eine geeignete Möglichkeit sein. Doch können in diesem Zusammenhang auch attraktive und gleichzeitig bezahlte Einkommensmöglichkeiten für Frauen geschaffen werden, lautet die Frage.

Dieser Frage möchte das Netzwerk Einkommen schaffende Dienstleistungen „NEsD“ in seinem nun dritten Projekt nachgehen. Gemeinsam mit den Kreislandfrauenverbänden und weiteren Kooperationspartnern werden derzeit die Chancen und Möglichkeiten für Frauen in ländlichen Gebieten geprüft, in diesem Bereich selbstständig tätig zu sein.