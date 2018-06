Pflegekinder und ihre Wurzeln

Anzeige

Tauberbischofsheim.Für Pflege- (und Adoptiv-)Kinder ist die Frage nach ihrer Herkunft ein Grundthema.

Dabei treten je nach psychosozialer Entwicklungsphase unterschiedliche Aspekte in unterschiedlichen Formen in den Vordergrund. Bei einem Vortrag für Pflegeeltern und Adoptiveltern am Mittwoch, 6. Juni, um 19.30 Uhr beim Caritasverband in Tauberbischofsheim, Schlossplatz 6, soll diesen Aspekten Raum gegeben werden.

Anhand praktischer Beispiele wird aufgezeigt, wie Pflegekinder in der Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft unterstützt werden können und wie diese gelingen kann.