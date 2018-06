Philipp Götz für sieben Jahre bestellt

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die bisherige Bestellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 5 des Main-Tauber-Kreises ist zum 30. Juni abgelaufen. Nun hat das Landratsa3mt nach öffentlicher Ausschreibung zum 1. Juli den bisherigen Kehrbezirksinhaber, Philipp Götz aus Ravenstein-Oberwittstadt, für weitere sieben Jahre bestellt.

Bei der Übergabe der Bestellungsurkunde dankte Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa dem alten und neuen Kehrbezirksinhaber für die gewissenhafte Übernahme der öffentlichen Aufgabe und gratulierte ihm zur Bestellung. Den Glückwünschen schloss sich Harald Englert vom Sachgebiet Schornsteinfegerwesen des Landratsamtes an. Der Kehrbezirk wurde räumlich nicht verändert und erstreckt sich in der Gemeinde Ahorn auf die Ortsteile Buch und Schwarzenbrunn, auf die Gemeinde Königheim und die Ortsteile Brehmen, Gissigheim, Pülfringen und Weikerstetten, auf die Stadt Boxberg und die Stadtteile Epplingen, Kupprichhausen, Lengenrieden, Uiffingen, Wölchingen sowie die Straßen Kappel und Sonnenhalde in Oberschüpf und in der Stadt Lauda-Königshofen auf den Stadtteil Heckfeld.

Angaben zum räumlichen Geltungsbereich des Kehrbezirks können beim Sachgebiet Schornsteinfegerwesen im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Kreisbauamt, Telefon 09341/82-5736, erfragt werden. Philipp Götz ist unter der Telefonnummer 06297/929786 sowie per Telefax an 06297/9299512 und per E-Mail an philipp.goetz@web.de zu erreichen. lra