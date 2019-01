Pistenverhältnisse waren bestens

Main-Tauber-Kreis.Bereits zum vierundzwanzigsten Mal nutzten die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim und die Sportjugend im Main-Tauber-Kreis den Januar, um sich im Schnee auszutoben.

Das Ziel der diesjährigen Ausfahrt für die Teilnehmer hieß zum dreizehnten Mal Andermatt, mit den Skigebieten Nätschen, Sedrun und Gemsstock. Erstmalig war es möglich, vom Hausberg Nätschen direkt in das Skigebiet Sedrun zu fahren, ohne die Skier einmal abzuschnallen. Dank komplett neuer Liftanlagen, wurde das Skierlebnis darüber hinaus nochmals gesteigert.

Aufgrund der momentanen Lawinengefahr im Alpenraum, wurden die Verantwortlichen der Gruppe über die Gefahren der aktuellen Schnee- und Lawinensituation belehrt. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer im Rahmen eines Kurzlehrgangs Aufklärung über mögliche Gefahren, die beim Befahren ungesicherter Pisten auftreten können und erfuhren, welche Tücken solch ein Hang aufweisen kann. Denn auch vermeintlich griffige Tiefschneehänge können eine Lawine auslösen. Ganz explizit wurde dabei betont, dass man nicht nur sich selbst, sondern alle Schneesportlehr gefährdet.

Die Bewegungshungrigen fanden an beiden Tagen beste Bedingungen vor. Da es in den vergangenen Wochen genug geschneit hatte, waren die Pisten in einem perfekten Zustand. Auch das gute Wetter mit stundenlangem Sonnenschein trug seinen Teil dazu bei. Untergebracht war die Gruppe direkt an der Piste in einem ehemaligen Soldatenheim. Das Selbstversorgerhaus war ideal geeignet für die Gruppe aus dem Main-Tauber-Kreis. Auch fand zwischen allen Teilnehmern ein reger Erfahrungsaustausch statt. Wie überall im Sport standen natürlich auch das fröhliche Miteinander und die Gruppengemeinschaft im Vordergrund. Alle Teilnehmer sowie die Verantwortlichen hatten die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite des Schneesports zu erfahren.

Heiß diskutiert wurde auch die Frage: „Helmpflicht – mögliche Gefahrenquellen auf der Piste sowie rechtliche Aspekte“. Neu ist auch das Thema Pistenpolizei, die bereits in einigen Skigebieten wegen Unfallflucht und Helmpflicht eingesetzt wird. Dementsprechend zeigten sich viele Teilnehmer überrascht und folglich wurden auch hier über Vorteile und Nachteile dieser Maßnahme diskutiert. spj

