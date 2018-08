Pkw beschädigt und davon gefahren

Külsheim.Ein in der Richthofenstraße geparkter Pkw Suzuki wurde zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, beschädigt. Vermutlich beim Ausparken dürfte das unbekannte Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten Suzuki gestoßen sein. Ohne sich um den angerichteten Schaden von fast 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Freitag wurde zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ein lauter Knall vernommen, der aber nicht zugeordnet werden konnte. Eventuell hat sich der Unfall zu dieser Zeit ereignet. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, soll sich mit der Polizei Wertheim unter 0 93 42 / 9 18 90 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018