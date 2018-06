Plus von 1,4 Prozent

Anzeige

Last-Minute-Börsen

„Wir freuen uns deshalb, dass wir bereits in der ersten Jahreshälfte ein so positives Ergebnis verzeichnen können. Bei den Bildungsmessen in Lauda-Königshofen und Heilbronn wird bei den Last-Minute-Börsen sicher auch noch der eine oder andere Jugendliche einen Ausbildungsplatz für 2018 in einem passenden Unternehmen finden“, zeigt er sich zuversichtlich.

Zum 31. Mai wurden im Stadt- und Landkreis Heilbronn 1181 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse (davon 621 in technischen und 560 in kaufmännischen Berufen), im Landkreis Hohenlohe 507 (davon 264 in technischen und 243 in kaufmännischen Berufen) verzeichnet. Im Main-Tauber-Kreis wurden 366 (davon 180 in technischen und 186 in kaufmännischen Berufen) und im Landkreis Schwäbisch Hall 570 (davon 301 in technischen und 269 in kaufmännischen Berufen) als vergeben registriert. ihk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018