Pracht des klösterlichen Grüns erleben

Bronnbach.Um die Gärten und die Klosterlandschaft dreht sich alles im Kloster Bronnbach am Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai. Bereits zum dritten Mal können sich Gartenfreunde, Kunstliebhaber sowie Familien an einem bunten Programm und Angebot erfreuen.

Der Gartenmarkt vor der Klosterkirche und dem Abteigarten öffnet am Samstag, 4. Mai, von 10 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag, 5. Mai, nach der heiligen Messe mit gregorianischem Choral um 11.30 Uhr bis 18 Uhr. Von Stilvollem bis Praktischem lässt sich dort alles für den heimischen Garten und Balkon finden.

Um 14 Uhr wird täglich der Bronnbacher Abteigarten in einer Sonderführung mit Annemarie Heußlein vorgestellt. Mit seiner Restaurierung, die 2017 abgeschlossen wurde, ist er wieder in seiner alten Form zu bewundern. Einen neuen Blick auf die Klosterlandschaft um Bronnbach bietet die geführte Rundwanderung auf den Spuren der Zisterzienser mit Kurt Lindner am Samstag um 13.30 Uhr.

Mehrere Ausstellungen laden zur Beschäftigung mit dem Thema Garten ein. Der Saalgarten wird durch Stahlskulpturen des Würzburger Künstlers Herbert Mehler neu belebt. Die geschwungenen Formen lassen die vergangene barocke Pracht des Lustgartens wieder lebendig werden. Feierliche Vernissage ist am Samstag um 18.30 Uhr. Im Prälatenbau bietet die Ausstellung „Gärten in Unterfranken“ einen Einblick in die Geschichte des Gartens und der Gärten der Region. Der Eintritt zu den Ausstellungen ist im Klostereintritt inbegriffen.

Der Archivverbund Main-Tauber präsentiert die Ausstellung „Unerwartetes und Kurioses in den Akten“ und bietet bei Magazinführungen Einblick in die Arbeit des Archivs und in die Gebäude. Ein Bücherflohmarkt ergänzt das Programm.

Am Sonntag bieten Matthias Ernst und Band nach der heiligen Messe um 12 Uhr Jazz im Abteigarten und veranstalten damit ein beschwingtes Platzkonzert im Grünen in barocker Kulisse. Der Eintritt in die Klosteranlage ist an diesem Wochenende vergünstigt. Der Eintritt zum Gartenmarkt ist frei.

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.kloster-bronnbach.de. lra

