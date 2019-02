Präsenz auf Messen

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ besuchte die touristischen Messen „Reisen Hamburg“ und „abf Hannover“. Bei beiden Aktivitäten wurden die Angebote der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ mit Fahrradfahren, Wandern, Kultur und Kulinarik vorgestellt. „Einmal mehr zeigte sich, dass das ‚Liebliche Taubertal’ inzwischen zu einem bundesweit anerkannten Reiseziel fürs Radeln und Wandern geworden ist“, berichtet Geschäftsführer Jochen Müssig über den guten Zuspruch.

In Hamburg wurde der Tourismusverband durch die Kurverwaltung Bad Mergentheim, die Tourismus Wertheim, die Stadt Weikersheim und das Weingut Gerald Poth unterstützt.

Großes Interesse fand auch die vorgesehene Pressereise, die im Juni zum Thema „Weinstraße Taubertal“ angeboten wird. „Viele Journalisten haben sich den Termin vorgemerkt und werden im Sommer an die Tauber reisen“, zeigt sich Geschäftsführer Jochen Müssig erfreut.

Erfolgreich konnten auch die Tage während der abf in Hannover gestaltet werden. Abf steht für Aktives, Reisen und Freizeit, verbunden mit Buchungen. Auch in der niedersächsischen Metropole zeigte sich, dass die Mehrheit der Besucher großes Interesse an Rad- und Wandervorschlägen hat. So konnte das „Liebliche Taubertal“ mit seinen Prädikatangeboten einmal mehr punkten und überzeugen. Gefragt wurde zudem nach Kulturarrangements, Kanufahren und Reiten.

Sowohl in Hannover als auch in Hamburg wurde in diesem Jahr ein reges Interesse an Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen registriert. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019