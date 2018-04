„Präsenz vor Ort leistet wichtigen Beitrag zur Sicherheit“

Anzeige

Main-Tauber-kreis.Der neue Polizeipräsident Hans Becker war erstmals in dieser Funktion bei Landrat Reinhard Frank zu Gast. Er wurde begleitet vom neuen Vizepräsidenten Karl Himmelhan. An dem Gespräch zur Sicherheitslage des Main-Tauber-Kreises nahm außerdem der Erste Landesbeamte Dr. Ulrich Derpa als ständiger allgemeiner Vertreter des Landrats teil. „Ich freue mich über jedes Polizeiauto, das ich sehe. Die Präsenz der Polizei leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung im Main-Tauber-Kreis“, erklärte Landrat Reinhard Frank.

In der Kriminalstatistik 2017 für die Region und für den Main-Tauber-Kreis habe sich gegenüber dem Vorjahr „so gut wie nichts verändert“, fasste Hans Becker zusammen. Die Aufklärungsquote im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn-Franken sei weiterhin sehr gut und liege über dem Landesschnitt. „Der Main-Tauber-Kreis ist weiterhin einer der sichersten Kreise in Baden-Württemberg“, erklärte Becker.

Bei den Wohnungseinbrüchen wurde eine deutliche Abnahme der Fälle und gleichzeitig eine hervorragende Aufklärungsquote verzeichnet. Unter anderem konnte eine Serie von Einbruchsdiebstählen durch Jugendliche in Wertheim aufgeklärt werden. „Hier macht sich die Kombination aus Repression und Prävention klar bemerkbar“, sagte Hans Becker. Einen Beitrag leiste die Einbruchsschutz-Kampagne „K-Einbruch“. Auf Initiative des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Fördervereins Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis (Förderverein AkS) konnte Anfang des Jahres ein Linienbus im Main-Tauber-Kreis außen mit Motiven der Kampagne gestaltet werden. Gerade der Förderverein AKS entfalte immer mehr positive Wirkung. Nach der erstmaligen Verleihung von Preisen für gezeigte Zivilcourage im Jahr 2017 ist auch 2018 eine derartige Veranstaltung im Spätjahr in Assamsstadt vorgesehen. Zur Unterstützung der Aktivitäten des Fördervereins AkS findet am Samstag, 5. Mai, ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Wandelhalle Bad Mergentheim statt.