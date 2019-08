Präsenzzeiten im August

Main-Tauber-Kreis.Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises Präsenzzeiten im Landratsamt in Tauberbischofsheim sowie an den Standorten in Bad Mergentheim und Wertheim an.

Offene Beratung

Der nächste Beratungstermin ist am Mittwoch, 7. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim, Haus II, Schmiederstraße 21, Raum 214.

Der Beratungstermin in Bad Mergentheim findet am Mittwoch, 21. August, von 13 Uhr bis 16 Uhr bei der Volkshochschule, Altes Rathaus, Marktplatz 1, Raum 11, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die offene Beratung in Wertheim findet am Mittwoch, 4. September, von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Rathaus Wertheim, Mühlenstraße 26, Raum 206. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019