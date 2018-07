Präventive Angebote für junge Familien

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Bundeskinderschutzgesetz schreibt sie vor, der Landkreis hat sie umzusetzen: Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung und das Erstellen von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. „Frühe Hilfen“ heißen diese Aufgaben kurz. Martina Knödler. Leiterin der Sozialen Dienste des Jugendamts, erläuterte dem Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch im neuen Sitzungssaal von Haus IV, wie vielfältig diese Hilfen sind.

Zum Jahresbeginn ist die befristete Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ in eine Bundesstiftung umgewandelt worden, die pro Jahr 51 Millionen Euro ausschüttet. Dem Main-Tauber-Kreis stehen davon 50 000 Euro zur Verfügung. Der Main-Tauber-Kreis selbst stellt für Einzelhilfen und Sachkosten 72 000 Euro jährlich bereit. „Die Pflege und Erziehung von Kindern ist Aufgabe der Eltern, der Staat hat lediglich eine Wächterfunktion“, so Knödler einleitend. Dem Jugendamt liege deshalb auch die Unterstützung der Familien durch frühzeitige Berataungsangebote am Herzen.

Sie stellte das vielfältige Netzwerk vor, in das neben dem Jugendamt als Koordinierungsstelle, sämtliche Träger im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Ärzte, Kommunen, Arbeitskreise, Familienzentren, das Gesundheitsamt, die Krankenhäuser im Landkreis, Familienpaten und Familienhebammen eingebunden sind. Als ganz neues Projekt des Caritasverbands Heilbronn-Hohenlohe stellte sie die Babylotsin vor, die als Beraterin Müttern im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim zur Seite steht und sie bei Bedarf direkt zu den Angeboten der „Frühen Hilfen“ vermittelt.