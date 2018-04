Premiere am Mittwoch

Anzeige

KÖNIGSHOFEN.Es gibt noch Kartenfür ein außergewöhnliches Theatererlebnis in Königshofen mit demTheater Relatief.

Wer sich am Mittwoch, 11. April, ab 19 Uhr erstmals gemeinsam mit dem Theater Relatief auf die Reise in die „lächerliche Finsternis“ begebenmöchte, erhält noch Karten bei der Buchhandlung Moritz und Lux in Lauda oder online unter der Webseite www.theaterrelatief.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09343/509506. Ausgangspunkt der Reise ist der Kulturschock in Königshofen.

Die Schauspieler und das Publikum fahren anschließend im Bus den „Hindukusch“ hinauf bis zur Missionsstation Reverend Carters, um bislang vom Theater unbespielte Orte zu entdecken. pm