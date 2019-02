Problemabfälle werden gesammelt

Main-Tauber-Kreis.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) sammelt schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür kommt das „Umweltmobil“ in alle Städte und Gemeinden des Landkreises. Industrie, Handel und Gewerbe sind jedoch gesetzlich verpflichtet, ihren Sondermüll auf eigene Kosten über Spezialfirmen entsorgen zu lassen.

Die nächsten Termine sind am Samstag, 9. März, von 8 bis 9.30 Uhr in Bestenheid am Parkplatz vor dem Spielplatz in der Breslauer Straße, von 10.15 bis 12.15 Uhr in Wertheim am Parkplatz am Schlösschen (Main) sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr in Tauberbischofsheim am Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus. Des Weiteren findet die Sammlung am Mittwoch, 13. März, von 8 bis 9 Uhr in Unterbalbach am Parkplatz der Balbachhalle und von 9.45 bis 10.45 Uhr in Königshofen am Parkplatz nördlich des SV-Sportheims statt.

