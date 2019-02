Professionelle Arbeit wird gekürt

Main-Tauber-Kreis.Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) loben 2019 in Baden-Württemberg erneut den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege aus. Darauf macht das Landratsamt Main-Tauber-Kreis aufmerksam und ruft zur Teilnahme auf. Die Bewerbungsfrist läuft bis 2. Juni.

Bei der letzten Vergabe 2011 wurden beispielsweise das barocke Wohnhaus Obere Seestraße 23 in Langenargen, der Morlokhof in Baiersbronn-Mitteltal und das ehemalige Getreidesilo in Geislingen gewürdigt. Nun werden private Denkmaleigentümer ausgezeichnet, die seit 2011 mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhaltung ihrer Denkmale Vorbildliches geleistet haben, sowie die ausführenden Betriebe unterschiedlichster Gewerke für ihre an den historischen Bauten erbrachten Leistungen. Für die Eigentümer stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 15 000 Euro bereit, die Handwerker erhalten ent-sprechende Urkunden.

Die Ausschreibung des Preises in Baden-Württemberg erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege, der Architektenkammer Baden-Württemberg, dem Hand-werkskammertag und den Handwerkskammern in Stuttgart, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Reutlingen und Ulm sowie dem Wirtschaftsministerium als Oberster Denkmalschutzbehörde.

Der Preis wurde in Baden-Württemberg vor 2011 bereits 2001 ausgelobt. Mit dem Preis wollen Handwerk und Denkmalpflege für die notwendige hohe Qualität bei den Restaurierungsarbeiten an Denkmalen gerade im Privatbesitz werben. Den Eigentümern von Denkmalen soll durch Mut gemacht werden, bei der Erhaltung ihrer historischen Bauten die Leistungsfähigkeit qualifizierter Handwerksbetriebe für ein nachhaltiges Ergebnis zu nutzen. Andererseits soll der Preis das Handwerk auf das Arbeitsfeld Denkmalpflege aufmerksam machen, für das in den Fortbildungszentren des Handwerks Fortbildungen und Zusatzqualifikationen angeboten werden. Die Stiftung Denkmalschutz vergibt dazu auch Stipendien.

Durch die Auslobung dieses Preises versprechen sich Handwerk und Denkmalpflege Werbung für die hohe Qualität bei den Restaurierungsarbeiten an Kulturdenkmalen auch in Privatbesitz. Die Handwerkskammern erhoffen sich durch diese Aktion, mehr Handwerker zu motivieren, sich verstärkt in den Fortbildungszentren für Handwerk in der Denkmalpflege zu qualifizieren. Die „Allgemeinen Vergaberichtlinien“ und das Antragsformular sind bei den Handwerkskammern erhältlich oder können in der Rubrik „Service“ unter „Presse“ - „Presseartikel vom 6. Februar – Handwerk“ auf der Homepage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unter www.denkmalschutz.de/presse/archiv/artikel/bundeshandwerkerpreis-2019-in-baden-wuerttemberg.html heruntergeladen werden. Vorschläge und Bewerbungen aus dem Land von Handwerksbetrieben, Architekten, Denkmalpflegern sowie den privaten Bauherren bis 2. Juni an den Zentralverband des Deutschen Handwerks, Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin, erwünscht. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019