Programm für die ganze Familie

Main-Tauber-Kreis.Ein „Erlebnistag im Kloster“ für die ganze Familie findet am Sonntag, 14. Oktober, im Kloster Bronnbach statt. Der Erlebnistag unter dem Motto „Kloster – Kirche – Küche“ ist ein Projekt der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs. Nach der Messe um 10.30 Uhr in der Klosterkirche beginnt der Erlebnistag um 11.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Klosteranlage und die Vinothek sind ganztägig für die Besucher geöffnet.

Was die Zisterziensermönche im Taubertal alles bewegt haben, wird in Sonderführungen näher gebracht. Bei der Sonderführung „Ora et labora – Vom Beten und Arbeiten der Klosterbrüder“ führt Kurt Lindner durch den Kreuzgang, die Kirche, den Dachstuhl, den Wirtschaftsbereich und den Abteigarten und erläutert das Leben und Wirken der „weißen Mönche“. Die Führung findet um 13 Uhr und nochmals um 15 Uhr statt. Kulinarisches aus der Klosterküche gibt es in der Orangerie.

Im Eintritt ist die Teilnahme an den Führungen enthalten. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 93 42 / 9 35 20 20 20, per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de oder im Internet unter www.kloster-bronnbach.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018