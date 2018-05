Rauchen verschlimmert Rheuma

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Tatsache, dass Nikotin auch rheumatische Erkrankungen negativ beeinflusst, ist kaum bekannt. Inzwischen wurde jedoch eindeutig nachgewiesen: Rauchen zählt zu den Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der rheumatoiden Arthritis. Im Main-Tauber-Kreis wurden 2016 insgesamt 3187 AOK-versicherte Patienten wegen rheumatischen Erkrankungen behandelt.

Nach Daten der Deutschen Rheuma-Zentren rauchen 30 Prozent der betroffenen Männer und 20 Prozent der betroffenen Frauen. 50 Prozent der 30- bis 44-jährigen Männer mit Morbus Bechterew sind Raucher, darauf weist die AOK Heilbronn-Franken zum Welt-Nichtrauchertag am 31. Mai hin. Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen greift das Immunsystem eigenes Körpergewebe an. Beispiele sind rheumatoide Arthritis und Morbus Bechterew. Viele Betroffene haben starke Schmerzen und schwere körperliche Einschränkungen.

In Baden-Württemberg wurden 2016 183 508 AOK-Versicherte wegen Rheuma behandelt. In den Jahren 2014 bis 2016 stiegen die Behandlungszahlen im Land jährlich um 0,9 Prozent. Im Main-Tauber-Kreis stiegen sie im gleichen Zeitraum geringfügig von 3146 in 2014, 3155 in 2015 auf 3187 in 2016. Die meisten Betroffenen sind zwischen 75 und 79 Jahre alt.