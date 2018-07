Rechtzeitige Bestellung wichtig

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Mit dem Maxx-Ticket genießen Schüler und Auszubildende für jeweils ein Jahr nahezu unbeschränkte Mobilität im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Die Jahreskarten für Schüler und Auszubildende können zu jedem Monatsersten bestellt werden, sofern der Bestellschein bis spätestens zum 10. des jeweiligen Vormonats bei einem der ausstellenden Verkehrsunternehmen, zum Beispiel der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber in Lauda, eingegangen ist. Vor allem in den Monaten vor dem Start in das neue Schuljahr muss die Frist unbedingt eingehalten werden, um das Ticket rechtzeitig zum Schulbeginn zu erhalten.

Die VRN-Jahreskarten für Schüler und Auszubildende sind persönliche Jahreskarten, die eine Bestätigung der Schule oder des Ausbildungsbetriebes erfordern. Für die Erstbestellung sind ein vollständig ausgefüllter Bestellschein inklusive Sepa-Lastschriftmandat, besagte Bestätigung, ein aktuelles Lichtbild und der rechtzeitige Eingang der Bestellung notwendig. Für die nachfolgenden Schul-/Ausbildungsjahre werden die Jahreskarten in der Regel bis zum Verlassen der Schule automatisch ausgestellt. Die Austeilung der neuen Tickets erfolgt großteils vor den Sommerferien durch die Lehrkräfte. Die Aktualisierung von Adress- und Bankdaten sowie die Zusendung neuer Lichtbilder sollten stets rechtzeitig erfolgen. vgmt