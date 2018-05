Regionalität und Tradition großgeschrieben

Anzeige

Beim 15. regionalen Bauernmarkt am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr bieten bäuerliche Familienbetriebe und bäuerliche Vermarktungsgemeinschaften in der Wandelhalle Bad Mergentheim ihre Produkte an. Die Besucher erwarten zudem Informationsstände, Aktionen für Kinder und musikalisches Rahmenprogramm. Unter Telefon 0 79 31 / 57 48 15 sind bei der Tourist-Information Infos erhältlich.

Gemäß des Mottos „Wein-Genuss-Tradition“ veranstalten die Laudenbacher Winzer und die Weingärtner Markelsheim am Samstag, 16. Juni, ab 18 Uhr einen genussvollen Abend rund um Wein und regionale Produkte. Die Weingärtner geben unter Telefon 0 79 31 / 9 06 00 weitere Auskünfte.

Das Rosenblüten- und Lichterfest mit Künstlern und exquisitem Garten- und Rosenmarkt findet am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, in Creglingen statt. Die Gemeinschaft der Gartenfreunde bietet im Garten des Romschlössles kulinarische Köstlichkeiten und einen verkaufsoffenen Sonntag an.

Ebenfalls am Samstag, 16. Juni, präsentiert der Rosenhof Taubertal beim „Tag des offenen Rosenfeldes“ sich und seine Produkte. Führungen durch das Rosenfeld finden um 11 und 15 Uhr statt. Informationen zu den beiden Veranstaltungen sind unter Telefon 0 79 33 / 631 bei der Tourist-Information erhältlich.

Der Angelsportverein Freudenberg feiert am Sonntag, 17. Juni, ab 10 Uhr sein Backfischfest am Anglersee in Freudenberg. Weitere Informationen gibt das Tourismusbüro der Stadtverwaltung Freudenberg, Telefon 0 93 75 / 9 20 00.

Eine „Fütterungsrunde“ der besonderen Art bietet der Wildpark Bad Mergentheim am Samstag, 23. Juni, ab 17.30 Uhr an. Wo sonst Tierpfleger die Tiere füttern, machen die Besucher Station und können artgerechte Nahrung genießen. Mit viel Wissenswertem und kleinen Anekdoten aus der Erzähl-Schatzkiste der Tierpflegemeisterin Sandra Hertweck kann man den Abend ausklingen lassen. Der Wildpark steht für Fragen, Telefon 0 79 31 / 5 63 05 10 zur Verfügung.

Das Fischerfest des Sportanglerclubs findet am Sonntag, 24. Juni, um 11 Uhr in Röttingen an der Fischerwiese am Tauberufer statt. Weitere Auskünfte sind bei der Tourist-Information Röttingen, Telefon 0 93 38 / 97 28 55, erhältlich.

Der Tourismusverband hat zum Schwerpunktthema die Broschüre „Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ herausgebracht. Erhältlich ist die Broschüre beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018