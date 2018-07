Reibungslos in Ausbildung starten

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber (INW) erweitert sein Projektangebot für Flüchtlinge. Inzwischen sind viele junge Flüchtlinge soweit, dass sie im September eine Ausbildung beginnen werden. Damit Firmen und Flüchtlinge reibungslos in die Ausbildung starten können und wissen, was es wirklich zu beachten gilt, bietet das Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber Unterstützung mit einem Intensiv-Crashkurs für Auszubildende an. Firmen werden gebeten, ihre neuen Auszubildenden zu motivieren, diesen Kurs zu besuchen.

Rahmenbedingungen vermitteln

Vermittelt werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Themen wie Ausbildungsentgelt, Sozialversicherung, Arbeits- und Unfallschutz, Krankheit und Urlaub usw.. Ebenso werden Informationen bezüglich weiterer Unterstützungsmöglichkeiten sowohl finanzieller als auch schulischer Art gegeben.

Die soziale und kulturelle Kompetenz, der Umgang mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie der Umgang mit Konflikten und deren Lösungsmöglichkeit sind ein weiteres Thema, das sicherlich von wichtiger Bedeutung sein dürfte, da die kulturellen Unterschiede teilweise stark sind.