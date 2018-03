Anzeige

Essen wegschmeißen ist schade. Leider passiert es oft. Vor allem in Restaurants oder Hotels bleiben viele Reste übrig.

Aber ein Küchenchef in einem Hotel in der Stadt Bremerhaven, im Norden von Deutschland, will das vermeiden. Dominik Flettner schafft es, beim Kochen möglichst wenig Abfall übrig zu behalten.

„Am Anfang war das schwer“, sagt er. Dann kamen ihm aber gute Ideen: Aus Kartoffelschalen und Möhrenschalen macht er Chips. Die Strünke vom Brokkoli werden zu kleinen Gemüseschnitzeln.