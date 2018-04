„Rote Karte“ für falsch befüllte braune Tonnen

Anzeige

Störstoffe kosten Zeit und Geld

Störstoffe in der Biotonne wie Plastiktüten, Glas, Windeln oder sogar Hausmüll erschweren die Verwertung und kosten Zeit und Geld. Diese Kosten müssen dann wieder auf die Müllgebühren umgelegt und sollen deshalb vermieden werden.

Seit 3. April wird der Biomüll im Main-Tauber-Kreis von der Firma Seger Transporte aus Münnerstadt abgeholt. Gemäß der Vorgaben des AWMT sind deren Fahrzeuge mit einem elektronischen Detektionssystem für Störstoffe, dem „Müllsheriff“, ausgestattet.

Biotonnen, bei denen durch das System Störstoffe erkannt werden, werden ab Mai nicht mehr geleert. Sie werden deutlich sichtbar mit einer roten Karte gekennzeichnet. Für den betroffenen Bürger bedeutet dies, dass die Biotonne nachsortiert oder der Inhalt bei der nächsten Hausmüllabfuhr entsorgt werden muss. Hierfür können beim AWMT sowie bei den Städte und Gemeinden zusätzliche Restmüllsäcke zum Stückpreis von vier Euro gekauft werden. Auch Biotonnen, bei denen die kompostierbaren Abfälle sauber in Plastiktüten oder „kompostierbare Biomülltüten“ verpackt sind, bleiben stehen und werden nicht geleert.

„Plastiktüten verursachen unnötige Mehrkosten, da sie im Kompostwerk extra aussortiert und entsorgt werden müssen. Zweitens verunreinigen kleinteilige Plastikrückstände den Kompost, setzen so seine Qualität herab und gefährden den Verwertungsprozess. Denn zerfallen in Mikroplastik bleiben Reste im Material, die sich nicht biologisch abbauen. Im schlimmsten Fall landen sie über den Kompost auf Beeten oder Äckern und gelangen so in den Boden, ins Grundwasser sowie in die Nahrungskette“, erläutert der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis, Dr. Walter Scheckenbach.

Zu den Störstoffen zählen ausdrücklich auch die im Handel erhältlichen „kompostierbaren Biomülltüten“. Denn die aus Maisstärke hergestellten Beutel erfüllen ihr Versprechen nur halb: Sie verrotten zwar, aber die Tüten brauchen dafür mindestens drei Monate. Der Zerfallsprozess überschreitet bei weitem die Produktionszeiten im Kompostwerk Würzburg. Daher und auch vor dem Hintergrund, dass kompostierbare Biomülltüten kaum von der konventionellen Plastiktüte zu unterscheiden sind, dürfen Bioabfälle niemals in solchen Tüten verpackt über die Biotonne entsorgt werden. awmt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018