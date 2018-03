Rückweg mit Bahn und Bus

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat einen neuen Flyer zum Thema „Taubertäler Radelzüge und -busse“ herausgegeben. Die Hinweise helfen Einheimischen und touristischen Gästen, eine Radtour zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main zu planen. Erstmals gibt es ab dieser Saison auch Radelbusse, die den Bahnverkehr ergänzen und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen Weikersheim und Rothenburg ob der Tauber, in jede Fahrtrichtung zwei Mal verkehren.

Der neue Flyer ist kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, Fax 09341/82-5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt