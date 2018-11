Rund 1000 Beschäftigte ziehen Freizeit dem Geld vor

Tauberbischofsheim.Mehr Geld oder mehr Zeit? Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder Schicht arbeiten, haben die Wahlmöglichkeit, im nächsten Jahr acht zusätzliche freie Tage, statt mehr Geld in Anspruch zu nehmen.

Rund 1000 Beschäftigte im Bereich der IG Metall Tauberbischofsheim wollen lieber die acht Tage. Das zeigen erste Ergebnisse einer aktuellen Befragung der IG Metall unter Betriebsräten in 13 Unternehmen der Branche. Diese Wahlmöglichkeit eröffnet ihnen der Tarifabschluss vom Februar 2018. „Wir freuen uns, dass die neue tarifliche Regelung von den Beschäftigten so gut angenommen wird“, sagte Gerd Koch, 1. Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Tauberbischofsheim. „Ganz offensichtlich entsprechen die neuen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit den konkreten Bedürfnissen der Beschäftigten. Wir haben damit den Nerv der Zeit getroffen.“

Trends erkennbar

Aus der Umfrage sind bisher folgende Trends erkennbar: 200 Antragssteller wollen die neue Regelung nutzen, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Auch 80 Beschäftigte, die Angehörige pflegen, suchen Entlastung mithilfe der acht zusätzlichen freien Tage.

Die meisten Anträge auf Umwandlung von Geld in Zeit wurden von Schichtarbeitern gestellt – 700 allein im Bereich der IG Metall Tauberbischofsheim. „Das hohe Interesse der Schichtarbeiter an zusätzlichen freien Tagen wundert uns nicht. Gerade in den Bereichen mit starren Schichtsystemen sind die Belastungen durch Mehrarbeit und Sonderschichten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Beschäftigten brauchen dringend mehr zeitliche Freiräume – auch zum Erhalt ihrer Gesundheit“, betonte Gerd Koch.

Laut Tarifvertrag sind Arbeitgeber verpflichtet, bis Ende des Jahres gemeinsam mit den Betriebsräten Lösungen für eine praktikable Umsetzung zu finden. Der Tarifvertrag bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die ausfallende Arbeitszeit auszugleichen, etwa die Nutzung von Arbeitszeitkonten oder die Qualifizierung und Förderung von Beschäftigten. Dies setze jedoch eine vorausschauende Personalplanung voraus, sagte Gerd Koch. „Wer ein attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte sein will, der muss Arbeitszeiten bieten, die zum Leben passen – so, wie wir es im Tarifvertrag vereinbart haben. Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein. Wer heute Anträge der Beschäftigten auf mehr freie Zeit ablehnt, darf nicht damit rechnen, dass die Kolleginnen und Kollegen morgen zur Sonderschicht erscheinen.“

„Kurze Vollzeit“

Neben der Wahloption auf acht freie Tage wurde in den Tarifverträgen zudem für alle Beschäftigten der Anspruch festgeschrieben, ihre wöchentliche Arbeitszeit befristet auf bis zu 28 Stunden reduzieren zu können. Von dieser „kurzen Vollzeit“ wollen nach den bisherigen Umfrageergebnissen im Bereich der IG Metall Tauberbischofsheim im nächsten Jahr rund 50 Beschäftigte Gebrauch machen.

„Für diejenigen, die berufliche und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen, haben wir mit den neuen tariflichen Regelungen ein attraktives Angebot geschaffen“, erklärte Gerd Koch. Auch die verkürzte Vollzeit ist für viele Beschäftigte ein geeigneter Weg zu einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben – trotz des fehlenden Entgeltausgleichs. Wichtig ist, dass sie dabei die Sicherheit haben, später beruflich wieder voll einsteigen zu können.“

Die regionalen Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie schreiben fest, dass Beschäftigte die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder langjährig in Schicht arbeiten, die Möglichkeit haben, einen Teil des neuen tariflichen Zusatzgeldes (T-Zug) in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsentgelts ab 1. Januar in acht freie Tage umzuwandeln. Die Anträge für die zusätzlichen freien Tage für 2019 mussten bis 31. Oktober eingereicht werden.

Der Tarifvertrag sichert zudem einen Anspruch auf Reduzierung ihrer Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für bis zu zwei Jahre. Danach haben sie das Recht, zu ihrer ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Die verkürzte Vollzeit können Beschäftigte zu jedem Quartalsbeginn beantragen, mit einem halben Jahr Vorlauf.

Die IG Metall hat nun in einer bundesweiten Befragung von Betriebsräten erhoben, wie viele Anträge auf freie Tage und verkürzte Vollzeit eingereicht wurden. igm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018