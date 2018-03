Saisonstart mit Wein und Unikaten

Anzeige

Bronnbach.Kloster Bronnbach öffnet ab Samstag, 17. März, wieder täglich seine Türen für Besucher. Zum Saisonauftakt kommen Liebhaber von Design, Kunsthandwerk und Wein bei zwei Veranstaltungen am Wochenende von Samstag, 17. März und Sonntag, 18. März, auf ihre Kosten. Beim Design- und Kunsthandwerkermarkt „Unikat sucht Liebhaber“ bieten rund vierzig professionelle Aussteller ihre außergewöhnlichen und hochwertigen Waren im barocken Bernhardsaal an. „Unikat sucht Liebhaber“ ist an beiden Tagen von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Unter der Telefonnummer 09 31 / 3 59 27 45 und im Internet unter www.unikat-sucht-liebhaber.de gibt es weitere Informationen. Organisiert wird die Veranstaltung von Astrid Hackenbeck.

Für die kulinarischen Liebhaber wird am Samstag, 17. März, und Sonntag, 18. März, der erste Thementag des Jahres in der Vinothek angeboten. Unter dem Motto „Urgewächs des Taubertals – Tauberschwarz mit Winzers eigener Note“ haben die Besucher die Möglichkeit, die regionaltypische Rebsorte Tauberschwarz zu verkosten. Die Weinproben unterscheiden sich monatlich nach Weinsorten und Anbaugebieten.

Die Besichtigung des Klosters ist ab Samstag, 17. März, werktags von 10 Uhr bis 17.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr, möglich. Weitere Informationen zu Eintrittspreisen, Führungen und Veranstaltungen gibt es im Bronnbacher Kultourenheft unter www.kloster-bronnbach.de. Unter der Telefonnummer 0 93 42 / 935 20 20 20 und per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de kann das Programmheft angefordert werden. lra