Schindler-Neidlein folgt auf Kraft

Main-Tauber-Kreis.Der Vorsitz der SPD-Kreistagsfraktion hat sich zum 1. April geändert. Thomas Kraft, seit der Wahl im Jahr 2014 Fraktionschef, gab diesen Posten an Ute Schindler-Neidlein ab. Der Grund: Thomas Kraft ist beruflich stark eingespannt und viel auf Reisen, so dass er Sitzungstermine nicht immer so wahrnehmen könne, wie er es persönlich für erforderlich halte, heißt es in seiner Erklärung an die Fraktion. Dankbar zeigte er sich für die undogmatische Zusammenarbeit mit den Fraktionsvorsitzenden sowiedie gegenseitige Wertschätzung. hvb