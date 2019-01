Schneefall sorgt für zahlreiche Unfälle

Rothenburg.Der Polizeiinspektion Rothenburg wurden am Samstag mehrere Verkehrsunfälle mitgeteilt. Diese standen alle im Zusammenhang mit dem starken Schneefall und den dadurch teils schneebedeckten Fahrbahnen.

Zunächst verlor eine Pkw-Führerin gegen 6.55 Uhr auf der Staatsstraße 1022 bei Rothenburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und rutsche in einen Graben, wobei sich der Pkw überschlug. Die 19-jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen 7 Uhr fuhr sich ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Gollhofen und Uffenheim-Langensteinach fest und blockierte die rechte Fahrbahn. Nachdem die Autobahnmeisterei Neusitz den Schnee räumte und größere Mengen an Streugut verteilte, konnte der Sattelzug weiterfahren.

Um 7.10 Uhr rutsche ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A7 kurz vor der AS Uffenheim-Langensteinach in Fahrtrichtung Ulm von der Fahrbahn in den Graben. Hierbei wurden die Zugmaschine und ein Leitpfosten leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1250 Euro.

Gegen 8 Uhr verlor der Fahrzeugführer eines Lieferwagens auf der A7 kurz nach der Anschlussstelle Rothenburg in Fahrtrichtung Würzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er in die Mittelschutzplanke fuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019