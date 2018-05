Schnell Kontakte geknüpft

Anzeige

Höhepunkte des Austausches für alle Jugendlichen waren der Besuch der Stadt Krakow (Krakau) sowie der Besuch des größten deutschen Konzentrationslagers in Auschwitz. Auf die Problematik Auschwitz wurden die Schüler in mehreren Workshops im Vorfeld der Maßnahme gewissenhaft vorbereitet. Zudem besichtigte die Gruppe das Salzbergwerk bei Krakau (Wieliczka), welches auch ein Weltkulturerbe ist. Weitere Programmpunkte waren ein Ausflug in die Stadt Wroclaw (Breslau), wo man gemeinsam einen Trampolinpark besuchte, sowie eine Stadtführung durch Zabkowice Slaskie (Frankenstein). Als Abschluss der Jugendbegegnung wurde ein gemeinsamer Abend am Lagerfeuer veranstaltet, bei dem die Jugendlichen in gemütlicher Atmosphäre die Woche ausklingen ließen. Auch Landrat Roman Fester vom Landkreis Zabkowice Slaskie sowie Mariusz Spilarewicz nahmen daran teil.

Die Jugendlichen beider Nationen zeigten großes Interesse daran, gemeinsam über jugendrelevante Themen wie zum Beispiel Gender-Mainstreaming zu diskutieren. Ebenso bereiteten die Verantwortlichen bereits das elfte Internationale Jugendcamp sowie die Begegnung der polnischen Handballer mit der HG Königshofen-Sachsenflur in Kooperation mit der Sportjugend vor. Die Maßnahmen werden im Juni sowie im August im Main-Tauber-Kreis stattfinden.

Nach dem gelungenen Besuch laufen bereits jetzt die Planungen für die Folgemaßnahmen im nächsten Jahr, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. spj

