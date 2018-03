Schnelle Hilfe in absoluten Notsituationen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Zu einem Treffen aller Bereitschaftspflegefamilien aus dem Main-Tauber-Kreis hatte der Pflegekinderdienst des Jugendamtes eingeladen. Alle aktiven Bereitschaftspflegefamilien waren vertreten. Auch ein Ehepaar, das sich derzeit auf die Tätigkeit als Bereitschaftspflegeeltern vorbereitet, war gekommen.

Bei Bereitschaftspflegeeltern handelt es sich um speziell vom Jugendamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis qualifizierte Ehepaare, die Kinder bei sich aufnehmen, versorgen und betreuen. Die Kinder mussten aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig durch das Jugendamt aus ihrem vorherigen Umfeld herausgenommen werden. In der Regel handelt es sich um Kinder vom Kleinstkind- bis zum Grundschulalter, die für einige Tage oder auch mehrere Wochen in der Bereitschaftspflegefamilie leben.

„Der Main-Tauber-Kreis verfügt über langjährige und erfahrene, engagierte Bereitschaftspflegeeltern, die in der Vergangenheit den unterschiedlichsten Notsituationen von Kindern begegnet sind. Sie haben ihnen in Kooperation mit dem Jugendamt ein Zuhause auf Zeit in ihrer eigenen Familie gegeben. Hierfür haben die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes bei dem gemeinsamen Treffen im Jugendamt ihre Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht“, fasst Sachgebietsleiterin Sonja Schattmann das Treffen mit den Pflegeeltern zusammen.