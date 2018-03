Schulische Vorbereitung auf Beruf und Studium

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Vor allem Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss oder gleichwertigem Ausbildungsstand können in der Wirtschaftsschule der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim den Mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife) erwerben. Auch Absolventen anderer Schularten steht unter bestimmten Voraussetzungen der Besuch dieser Schulart offen.

Neben allgemeinbildenden Fächern werden kaufmännische Fächer mit wesentlichen Inhalten aus der alltäglichen Büropraxis unterrichtet. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Schule oder beim Sekretariat der Schule. Für die Bewerbung muss neben dem ausgefüllten Anmeldeformular eine unbeglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnisses (oder, falls schon vorliegend, eine beglaubigte Kopie des für die Aufnahme maßgebenden Zeugnisses) abgegeben werden. Die Anmeldefrist endet am 1. März. Verspätet eingehende Anmeldungen können zunächst nicht bearbeitet werden.

Allen Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss (Mittlere Reife, einschließlich Werkrealschulabschluss) oder Absolventen des Gymnasium mit dem Versetzungszeugnis in die Klasse 10/11 (je nach Bildungsgang) steht an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim der Besuch des einjährigen Kaufmännischen Berufskollegs I (BKI) offen. Neben einer erweiterten Allgemeinbildung bietet diese Schulart eine kaufmännische Grundausbildung mit wesentlichen Inhalten aus den klassischen Büroberufen. Im Unterricht werden dieselben Profi-Programme eingesetzt, wie sie in der Geschäftswelt üblich sind.