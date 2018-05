Schwerpunkt lag auf Suchtprävention

Main-Tauber-Kreis.Die Kaufmännische Schule Mergentheim in Kooperation mit der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis beteiligten sich am traditionellen Schneesportfestival der Schulen und Vereine auf dem Oberjoch bei Bad Hindelang im Allgäu. Zum 21. Mal organisierte der Schwäbische Skiverband das Schneesportfestival. Als Gründungsmitglied wollte man bei so einer Veranstaltung nicht fehlen.

Deshalb reiste die

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1539 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.02.2018