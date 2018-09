Schwerpunktthema wird 2019 fortgesetzt

Main-Tauber-Kreis.„Taubertal – Kulinarisch erleben“ lautet das aktuelle Schwerpunktthema der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“. Der gleichnamige Tourismusverband hat hierzu einen Jahresflyer herausgegeben, der über kulinarische Veranstaltungen und das kulinarische Profil der Landschaft an der Tauber und am Main informiert. Gastronomische Betriebe können sich in dieses Gesamtkonzept einbringen.

Viel Zuspruch

Das „Liebliche Taubertal“ erlebt in diesem Jahr einen tollen Zuspruch. Sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen gibt es zweistellige Zuwachsraten.

„Wir hoffen, dass dieser Zuspruch jetzt auch im Herbst anhält und wir Ende Dezember ein neues Rekordergebnis vermelden können“, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Landrat Reinhard Frank.

Der gute Zuspruch ist auf die stimmigen Angebote im „Lieblichen Taubertal“ zurückzuführen. In jedem Jahr kommen viele Tausend Gäste zum Fahrradfahren und Wandern, um die vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder auch um das kulinarische Profil zu genießen.

„Deshalb haben wir für 2018 und 2019 das Schwerpunktthema ‚Taubertal – Kulinarisch erleben’ ausgerufen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Wertvolle Hinweise

Den kulinarischen Veranstaltungskalender hierzu hat der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden herausgegeben.

Der Kalender gibt Gästen und natürlich auch der einheimischen Bevölkerung Hinweise zu Veranstaltungen, die primär auf das regionale kulinarische Angebot setzen. „Damit stärken wir auch das kulinarische Profil des ‚Lieblichen Taubertals’“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig weiter.

Das Schwerpunktthema läuft erfolgreich. Es wird deshalb auch 2019 fortgesetzt. Gegenwärtig werden die Veranstaltungen im nächsten Jahr abgefragt und in dem ab November 2018 zur Verfügung stehenden neuen Flyer veröffentlicht.

Zum Jahresthema passend gibt es auch ein Gaststättenrezeptbuch des Taubertals.

Darin bringen sich gastronomische Betriebe zwischen Rothenburg und Freudenberg ein und stellen ihr jeweiliges Lieblingsrezept vor. „Dieses Rezept kann sowohl eine Vorspeise, ein Hauptgang als auch ein Dessert betreffen.

Dazu wird jeweils ein begleitender heimischer Wein oder ein an der Tauber gebrautes Bier empfohlen“, berichtet Jochen Müssig. Das Buch kann beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ erworben werden.

Appell des Verbands

In diesem Zusammenhang appelliert der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ auch an gastronomische Betriebe, sich für das Siegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“ zu interessieren.

Betriebe, die überwiegend lokale und regionale Produkte anbieten, können das Siegel erhalten. Eine vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ eingesetzte Kommission besucht die Bewerber und stellt ihnen die Ziele und die Erfordernisse vor.

18 Betriebe mit Siegel

Das Siegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“ haben bereits 18 gastronomische Betriebe und fünf Weinfeste erhalten. „Diese Häuser und Feste sind ein Spiegelbild unserer kulinarischen Möglichkeiten“, fasst Jochen Müssig zusammen. Betriebe, die sich dieser gemeinsamen Initiative anschließen wollen, sollten sich mit dem Tourismusverband in Verbindung setzen. Die ausgezeichnetem Betriebe werden in den Broschüren entsprechend berücksichtigt. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018