Sehr viel gelobt, nur wenig kritisiert

Nenzenheim/Main-Tauber-Kreis.Es ist mittlerweile eine gute Tradition, dass die Fanclubs des FC Bayern München aus dem Postleitzahlengebiet 97 einmal im Jahr zum regionalen Fanclub-Treffen zusammenkommen. Diesmal fand das Meeting im Feuerwehrheim in Nenzenheim bei Iphofen statt.

Mit von der Partie waren unter den gut 50 Fanclubs, die knapp 6000 Anhänger repräsentieren, auch Vertreter der Fanclubs Assamstadt, Hohenlohe (aus Markelsheim) und Taubertal (aus Tauberrettersheim), um sich mit anderen, darunter Alexander Groß, Fanbeauftragter des deutschen Rekordmeisters aus der bayerischen Landeshauptstadt, auszutauschen, zu loben und zu kritisieren.

Um es vorwegzunehmen – es war eine ausgesprochen konstruktive Veranstaltung, in der sachlich, aber ausführlich diskutiert wurde. Ein Fanclub-Vertreter meinte zum Abschluss: „Wenn andere Vereine solche ’Probleme’ hätten, würden sie sich von schreiben.“ In der Tat, es ging in erster Linie um Dinge, die immer wieder mal auf die Agenda kommen und bei denen der FC Bayern bestrebt ist, sich weiterzuentwickeln – zum Wohle der großen Anhängerschaft.