Selbstgedrechselte Klänge von Bach bis Jackson

Anzeige

Bronnbach.In Kooperation mit dem Freundeskreis Kloster Bronnbach und dem Mozartfest Würzburg findet am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr ein Crossoverkonzert mit der Band „Wildes Holz“ aus Recklinghausen in der Vinothek des Klosters Bronnbach statt.

Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und eine Blockflöte: Das ergibt eine Rockband. Das Trio entlockt diesem Instrumentarium Klänge, die man kaum für möglich hält. Dabei präsentieren sie neben Hits aus dem Radio auch Adaptionen klassischer Werke sowie Eigenkompositionen. Zu dieser musikalischen Darbietung bieten die drei Herren Bühnenpräsenz, spontane Komik und Publikumsnähe.

Das Trio setzt sich zusammen aus Tobias Reisige, Anton Karaula und Markus Conrads. Tobias Reisige ist wohl der einzige Diplom-Jazz-Blockflötist Deutschlands. Als Blockflötist und Saxofonist ist er in verschiedenen Ensembles und auch solistisch tätig. Anto Karaula spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Gitarre. Von Klassik bis Pop, von Reggae bis Jazz. Markus Conrads studierte Jazz-Kontrabass an der Folkwang-Universität in Essen und spielte in verschiedenen Ensembles in China, Korea, Russland, Polen und Italien.