Silberne Verdienstnadel für Herbert Münkel

Wahlen und Ehrungen standen beim Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland an. Die Delegierten trafen sich zur Jahreshauptversammlung in der Grünsfelder Stadthalle.

Grünsfeld. Einen Einblick in die Verbandsarbeit gab Präsident Herbert Münkel. „Präsident, die Vizepräsidenten und Bezirksvorsitzenden pflegen durch ihre Präsenz die Verbindung mit den Verbandsvereinen“, erklärte Münkel. Bei 34 Terminen vor Ort habe man 91 Ehrungen und Auszeichnungen überreicht. Der Präsident erinnerte an eine neue Möglichkeit, Verbandsvereine zu unterstützen. Bei Jubiläen, deren Zahl durch 25 teilbar ist, gebe es auf Antrag eine finanzielle Zuwendung.

„Die Mitgliedsvereine des Blasmusikverbandes sorgen für einen guten Klang der Städte und Gemeinden“, befand Bürgermeister Joachim Markert. Das Grünsfelder Stadtoberhaupt wies in seinem Grußwort auf die „wichtige kulturelle Aufgabe“ hin. Die Musikkapellen bereichern seinen Angaben zufolge kirchliche und weltliche Feierlichkeiten und spenden den Bürgern viel Freude.

Markert würdigte die Vereine für ihre Jugendarbeit. „Unzählige junge Menschen wurden und werden an die Musik herangeführt - und das zu finanziellen Bedingungen, die sich jeder leisten kann.“ Die Proben und gemeinsamen Konzerte schaffen zudem, so Markert, eine Verbindung zwischen Jung und Alt.

In den Augen von Professor Dr. Wolfgang Reinhart ist die Musik das „höchste Kulturgut“. Sie stellt nach Auffassung des Landtagsabgeordneten den „hörbaren Ausdruck geteilter Lebensfreude“ dar. Das gemeinschaftliche Musizieren im Verein wertete er als Kontrapunkt zu einer Freizeitkultur, die von Konsum und Kommerz geprägt sei.

Die Mitglieder der Musikkapellen lobte Reinhart für ihr bürgerschaftliches Engagement. Sie leisten seiner Meinung nach einen großen Beitrag für die Gemeinschaft und bilden quasi den „sozialen Kitt der Gesellschaft“.

Elke Krappel, Vorsitzende der gastgebenden Musikkapelle Grünsfeld, hieß die Delegierten in der Stadthalle willkommen und stellte ihren Verein kurz vor. Krappel freute sich besonders, dass es drei Musiker der Grünsfelder Kapelle in das Verbandsorchester geschafft haben. Das zeuge von der Qualität der Ausbildung vor Ort.

Ein umfangreiches Zahlenwerk präsentierte Geschäftsführerin Karin Heiler. 3511 Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren ihren Angaben zufolge derzeit in 89 Mitgliedsvereinen. Das sind zwar etwas weniger als im Vorjahr. Nach Heilers Ansicht aber keine Grund zur Sorge.

Positiv fiel Heilers Kassenbericht aus. Letzten Endes konnte sogar ein geringfügiger Überschuss erzielt werden. Gut angelegt war das Geld, so Heiler, in einen Orchesterworkshop mit dem Komponisten Jacob de Haan, der in ein Abschlusskonzert in Seckach mündete. Einer einstimmigen Entlastung des Vorstands stand damit nichts im Wege.

Der Blasmusikverband hat ein eigenes Orchester. Dirigent Gerhard Schäfer berichtete von den Proben. Vom letzten Orchesterworkshop in Neudenau mit Kurt Gäble schwärmte er geradezu. Der bekannte Blasmusikkomponist habe mit dem Orchester eine Reihe seiner eigenen Kompositionen erarbeitet und die 80 Teilnehmer mit seiner Art begeistert.

Einen Ausschnitt aus dem Abschlusskonzert präsentierte das Verbandsorchester bei der Jahreshauptversammlung. Unter der Leitung von Volker Metzger spielten die Musiker die Stücke „Sternstunden“, „Fast Himmelblau“, „Ammerland“ und die „Preger Polka“.

Verbandsjugendleiter Martin Heß erläuterte in seinem Bericht die Statistik zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Insgesamt 93 Kinder und Jugendliche haben sich seinen Berechnungen zufolge der Prüfung unterzogen. 66 erhielten das Abzeichen in Bronze, 27 erfüllten die Anforderungen für Silber. Hinzu kamen 54 Kinder, die das Junior-Abzeichen absolviert haben. Heß wies darauf hin, dass alle Prüfungen künftig komplett, also mit Theorie und Praxis, durchzuführen sind. Die nächsten Termine sind 18. Mai und 9. November jeweils in Walldürn.

Die anschließenden Wahlen gingen zügig über die Bühne. Einstimmig berief die Versammlung Alois Schreck für weitere vier Jahre in das Amt des Vizepräsidenten. Bestätigt wurden zudem die in den Bezirksversammlungen gewählten Bezirksvorsitzenden.

Es waren dies: Kurt Brand (Mosbach-Neckartal), Herbert Münkel mit Stellvertreter Jürgen Fieger (Odenwald), Valentin Kimmelmann (Rechts der Tauber) sowie Alois Schreck (Links der Tauber).

Eine besondere Ehrung wurde Herbert Münkel zuteil. Vizepräsident Klaus-Peter Mungenast vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) zeichnete ihn mit der silbernen Verdienstnadel aus.

Der aus Schloßau stammende Münkel gehört seit 15 Jahren dem Präsidium des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland an. Von 2003 bis 2009 war er im Beirat zuständig für das Referat Veranstaltungen.

Seit 2009 ist er Vorsitzender des Bezirks Odenwald. Von 2010 bis 2014 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Präsidenten. 2014 wählten ihn Vereine zum Verbandspräsidenten. feu

