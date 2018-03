Skifahren in Südtirol

Anzeige

An einem Abend erlebten die Jugendlichen ein Highlight, denn es wurde eine Rodelbahn gemietet, auf der die italienischen Olympioniken trainieren. Wie bei Olympia, fuhren die Jugendlichen raus aus dem Starthaus in die erste Kurvenkombination und hatten dabei sichtlich großen Spaß. An einem anderen Tag fuhr man an die Plose, ein weiteres Skigebiet, das sich durch seine zehn Kilometer lange Talabfahrt auszeichnet. „An solchen Tagen kommt man aus dem Grinsen gar nicht mehr raus“, freute sich Sascha Silberzahn, leitender Skilehrer, über die tollen Bedingungen.

Schließlich fand dann das große Abschlussrennen statt, das auf einer abgesperrten Piste von den Skilehrern der Sportjugend gesteckt und durchgeführt wurde. In zwei Läufen, die unterschiedliche Herausforderungen mit sich brachten, wurde den Jugendlichen alles abverlangt. Natürlich durfte dann eine große Siegerehrung am Abend nicht fehlen. Doch auch diese Skiwoche hatte ein Ende und nach einem weiteren sonnigen Skitag trat man die Heimreise an. spj

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018