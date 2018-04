Solaroffensive ergänzt Kurs des Kreises

Anzeige

Die Kombination von Landes- und Bundesmitteln bringt finanzielle Vorteile. Das verdeutlicht Frank Künzig, Geschäftsführer der Energieagentur Main-Tauber-Kreis.

Main-Tauber-Kreis. Zur Erreichung der Klimaschutzziele und zur Umsetzung der Energiewende ist es unabdingbar, dass die Stromerzeugung durch die Sonne mittels Photovoltaikanlagen und der Eigenstromverbrauch in Gebäuden weiter forciert werden. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung eine neue Solaroffensive ins Leben gerufen. Durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg wurde in diesem Zusammenhang ein neues Förderprogramm für Batteriespeicher aufgelegt.

Neuer Schub

Einen neuen Schub für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen sieht Frank Künzig, Leiter der Energieagentur Main-Tauber-Kreis, in diesem Förderprogramm: „Die Nutzung der Sonne für den Stromverbrauch im eigenen Gebäude wird immer günstiger und zugleich technisch versierter“, so seine Erfahrung. „Auch wenn die Inanspruchnahme des Förderprogrammes an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist, überwiegt der finanzielle Vorteil. Dies insbesondere dann, wenn bei der Förderung das Landesprogramm mit dem Bundesprogramm kombiniert wird.“