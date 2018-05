Sommerliche Produkte aus Filz

Anzeige

Bronnbach.Aus der Reihe „Brauchtum“ findet am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, die Filzwerkstatt mit dem Titel „Blüten, Sitzkissen und Windlichter“ im Kloster Bronnbach statt. Unter der Leitung von Christiane Hornung werden Schafwolle mit Seife und Wasser zu festem Filz gewalkt. Es entstehen ästhetische sommerliche Produkte. Der Kurs ist auch für Teilnehmer ohne Filzerfahrung geeignet. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 beschränkt. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an christinehornung@gmx.de. Anmeldungen nimmt Gunter Schmidt unter der Telefonnummer 0 93 41 / 79 61 oder per E-Mail an atelier@gunterschmidt.de entgegen.