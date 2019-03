Songpoesie gepaart mit Musikkabarett

Triefenstein.Der Wiesbadener Liedermacher Klaus-André Eickhoff gastiert am 28. März in der Klosterkirche.

Klaus-André Eickhoff, Liedermacher am Klavier, Musikkabarettist und Moderator kommt zum ersten Mal zu einem Solokonzert in die Triefensteiner Klosterkirche der Christusträger.

Am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr beginnt sein Konzert unter dem Titel „Und trotzdem – vom zweifelnden Glauben und gläubigen Zweifeln“.

Typisch für die Konzerte des vielfach preisgekrönten Sängers sind tiefgründiger Humor, gepaart mit einem entwaffnend ehrlichen Umgang mit den großen Themen und Fragen des Lebens. 2017 wurde Eickhoffs CD „Hier stehe ich – ich könnt´ auch anders / Luthers Leben in Liedern und Texten“ für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Einige Highlights aus dieser CD finden sich auch im neuen Programm wieder.

Dazu trägt der Songpoet schmunzelnd seinen gesellschafts-revolutionären Beitrag zur Diskussion um den Videobeweis bei. Ja, die Rede ist vom Fußball. Wobei – sehnt man sich im echten Leben nicht auch manchmal nach einem Videobeweis? Und a propos Beweise: Wie ist das mit dem Glauben? „Ich kann mit Logik nichts beweisen“, heißt es dazu in Eickhoffs Song „Frag mich nicht“.

„Glaube ohne Zweifel gibt es nicht“, ist Klaus-André Eickhoff überzeugt und ermutigt dazu, Fragen und Klagen Raum zu geben. Die Spannung zwischen dem Ringen um Antworten und das Loslassen bei ungelösten Fragen gilt es auszuhalten – und sie hält den Glauben lebendig. 2016 war Eickhoff gemeinsam mit dem Cellisten Torsten Harder und seinem Liedermacherkollegen Christoph Zehendner zu einem Konzert in Triefenstein. Nun kommt er zum ersten Mal „solo“.

Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Die Christusträger-Brüder bitten am Ausgang um eine Spende für Medikamente für junge Diabetes-Patienten in Vanga im Kongo.

