Sonne als Gefahr für „Draußen-Jobber“

Die erste große Hitzewelle rollt laut Meteorologen seit gestern über das Land. Schweißtreibende Arbeiten sollten eigentlich unterbleiben. Für Beschäftigte auf dem Bau ist das schwer einzuhalten.

Main-Tauber-Kreis. Auch in der zweiten Sommerhalbzeit beim Sonnenschutz am Ball zu bleiben lautet der Rat der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Sie warnt Beschäftigte im Main-Tauber-Kreis vor einem weiterhin hohen UV-Risiko. „Von der Landschaftsgärtnerin über den Straßenbauer bis zum Dachdecker – rund 3700 Menschen arbeiten hier auf dem Bau und in der Landwirtschaft. In diesen ,Outdoor-Berufen‘ ist man der Sonne besonders ausgesetzt“, sagt Mike Paul von der IG Bau Stuttgart. Auch wer schon eine Sommerbräune habe, solle das UV-Risiko nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen“, so Paul. Die IG Bau rät allen „Draußen-Jobbern“ zu einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Regelmäßiges Wassertrinken sei ein Muss – „mindestens zweieinhalb Liter am Tag“, betont Paul.

„Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle.“ Besondere Vorsicht sei zur Mittagszeit geboten: Zwischen 12 und 14 Uhr sollte der Großteil der Arbeiten in den Schatten verlegt werden. Wichtig sei, möglichst viele Teile des Körpers mit Kleidung zu bedecken. Paul: „Ein am Helm fixierter Nackenschutz ist eine Kleinigkeit, die aber viel bringt.“