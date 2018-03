Sozialkompetenz der Kinder in Erste Hilfe wird gefördert

Anzeige

Unterschüpf.Jährlich ereignen sich in Deutschland mehr als eine Million Schulunfälle. Aus diesem Grund haben die Schule im Schloss Unterschüpf, der DRK Kreisverband Tauberbischofsheim und die Barmer Tauberbischofsheim eine Juniorhelfergruppe aufgebaut. Diese Gruppe erhöht nicht nur die Sicherheit an der Schule, sie fördert auch die Sozialkompetenz der Schüler.

Juniorhelfer sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und im ganz normalen Schulalltag für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern in Notfällen. Sie sind fit in Erster Hilfe, wissen, wie man einen Verband anlegt und wie man die stabile Seitenlage ausführt. Insgesamt sind an der Schule im Schloss Unterschüpf zehn Jungen und Mädchen zu Juniorhelfern ausgebildet worden. Das nötige Know-how für ihre verantwortungsvolle Arbeit wurde ihnen von erfahrenen und vom DRK ausgebildeten Lehrkräften vermittelt. Die Barmer finanziert die Sanitätsrucksäcke, die jede teilnehmende Schule erhält. Darin befindet sich alles Notwendige für die Erste Hilfe: Von den Handschuhen über Verbandsmaterial bis zur Rettungsdecke. Gemeinsam übergaben Mandy Eibisch von der Barmer sowie Uwe Rennhofer und Alexa Mayer vom DRK-Kreisverband den Erste-Hilfe-Rucksack an die Juniorhelfer mit der Schulleitung Sabine Behrens-Horvath und der ausbildenden Lehrkraft Franziska Kuhn.

Bei einem Schulunfall muss schnell gehandelt werden, „doch Unwissenheit und Unsicherheit in Sachen Erster Hilfe halten viele davon ab“, weiß Mandy Eibisch. „Als Juniorhelfer kommen Kinder und Jugendliche schon früh mit dem Thema Erste Hilfe in Kontakt, sie verlieren Ängste, übernehmen Verantwortung und behalten das hoffentlich ein Leben lang bei.“