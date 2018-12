Spaltung verhindern

Main-Tauber-Kreis.Breitband sei nach wie vor ein Megathema, so Klaus Kornberger (Freie Wähler). Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Realisierung gleicher Lebensbedingungen in Stadt und Land, seien schnelle Datennetze unabdingbar. Den erreichten Standard im Main-Tauber-Kreis bezeichnete er als enorm. Neben den Schulen und den restlichen weißen Flecken, die es anzuschließen gelte, müsse aber bereits jetzt an die zweite Welle der innerörtlichen Versorgung mit Glasfaser gedacht werden.

Ausdrücklich lobte er Jochen Müssig, Rainer Neubert und das Team der Wirtschaftsförderung für ihren kreisweiten Einsatz. Beim Ausbau der Digitalisierung mahnte er ebenfalls, dringend eine Chancengleichheit herzustellen, denn sonst hätten Wohnplätze, Weiler und kleinste Dörfer keine Zukunftsperspektive.

Das untermauerte auch Manfred Schaffert (CDU), indem er den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser bis zu den Häusern ansprach. Der weitere Ausbau könne nur mit großzügiger Unterstützung von Bund und Land bewältigt werden. Wiederum bedürfe es eines kreisweiten Ansatzes zwischen Landkreis, Kommunen und Unternehmen, „um eine auf die bedarfslage vor Ort angepasste Ausbaustrategie zu erarbeiten.“ Auch er warnte vor einer digitalen Spaltung von Stadt und ländlichem Raum.

Albrecht Rudolf (FDP) zweifelte die Notwendigkeit an, Kindergärten oder Grundschulen an das ganz schnelle Internet anzubinden. Für alle beruflichen Schulzentren sei eine solche aber unabdingbar, um sich für die Industrie 4.0 zukunftsfähig zu machen. Mit Blick auf die 5G Lizenzen werde ein neues Fass aufgemacht, prognostizierte er. Habe die Telekom derzeit 27 000 Masten, würden bei der neuen Generation 80 000 zusätzlich benötigt. hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018